***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.632,8 % 0,01641446Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,65 % 0,00059637Bağımsız Denetim Ücreti6.896,45 % 0,02009685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.720,65 % 0,09826486Fon Yönetim Ücreti122.233,99 % 0,3562003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar925.397,4 % 2,69668718Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.838,17 % 0,01992701TOPLAM GİDERLER1.100.924,11 % 3,20818702DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ34.316.082,64 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878812BIST