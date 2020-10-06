***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.632,8 % 0,01674483Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,65 % 0,00060837Bağımsız Denetim Ücreti6.895,36 % 0,02049808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.839,83 % 0,10654235Fon Yönetim Ücreti119.822,39 % 0,35620032Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.661,29 % 0,01682952Vergiler ve Diğer Harcamalar864.868,24 % 2,57102486Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.665,74 % 0,01981548TOPLAM GİDERLER1.045.590,3 % 3,10826382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.639.046,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878813BIST