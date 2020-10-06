***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.747,64 % 0,07748421Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri201,55 % 0,00271711Bağımsız Denetim Ücreti6.676,79 % 0,09001012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.193,26 % 0,25874525Fon Yönetim Ücreti24.288,19 % 0,32743025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar97.668,05 % 1,31666763Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.886,34 % 0,02542984TOPLAM GİDERLER155.661,82 % 2,0984844DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.417.821,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878815BIST