***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.333,72 % 0,00754336Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri94,37 % 0,00011239Bağımsız Denetim Ücreti6.570,04 % 0,00782481Alınan Kredi Faizleri9.879,7 % 0,01176657Saklama Ücretleri49.309,98 % 0,05872742Fon Yönetim Ücreti1.347.587,22 % 1,60495532Hisse Senedi Komisyonu129.288,14 % 0,15398015Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu12.513,96 % 0,01490393Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.162,1 % 0,00257503Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar835,53 % 0,0009951Türev Araçlar Komisyonu203.039,72 % 0,24181713Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.089,68 % 0,01797157TOPLAM GİDERLER1.782.704,16 % 2,1231728DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.964.157,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878816BIST