***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.410,25 % 0,07247677Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.696,92 % 0,1713077Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.270,69 % 0,4892634Fon Yönetim Ücreti9.886,51 % 0,29728963Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.598,55 % 0,078139Vergiler ve Diğer Harcamalar87.359,77 % 2,62692842Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler278,02 % 0,00836013TOPLAM GİDERLER124.500,71 % 3,74376505DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.325.548,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878817BIST