***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,0057716Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,57 % 0,00027247Bağımsız Denetim Ücreti4.798,12 % 0,01161344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri41.077,43 % 0,09942444Fon Yönetim Ücreti77.261,58 % 0,18700511Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,4 % 0,00017282Gecelik Ters Repo Komisyonu915,14 % 0,00221502Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu471,59 % 0,00114144Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar531.523,39 % 1,28650735Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.331,17 % 0,01774448TOPLAM GİDERLER665.946,94 % 1,61186816DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ41.315.223,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878819BIST