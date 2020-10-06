***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00178332Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,39 % 0,00009004Bağımsız Denetim Ücreti6.307,07 % 0,00471683Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri104.677,05 % 0,07828425Fon Yönetim Ücreti250.052,13 % 0,18700511Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu35.131,55 % 0,02627364Vergiler ve Diğer Harcamalar3.688.113,98 % 2,75820953Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.738,94 % 0,01775351TOPLAM GİDERLER4.110.525,66 % 3,07411623DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ133.714.061,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878820BIST