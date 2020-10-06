***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.190,28 % 0,072861Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131,29 % 0,0080367Bağımsız Denetim Ücreti6.982,9 % 0,42744656Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.347,28 % 0,0824715Fon Yönetim Ücreti23.187,83 % 1,41940429Hisse Senedi Komisyonu2.882,31 % 0,17643579Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu112,74 % 0,00690119Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu273,36 % 0,01673328Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.120,21 % 0,06857178Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.247,75 % 1,36185886TOPLAM GİDERLER59.475,95 % 3,64072095DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.633.631,11 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878821BIST