***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,98 % 0,00455919Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,15 % 0,00021448Bağımsız Denetim Ücreti5.375,85 % 0,01028092Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.663,6 % 0,08732828Fon Yönetim Ücreti117.341,1 % 0,22440622Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.260.100,64 % 2,4098498Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.746,9 % 0,02055266TOPLAM GİDERLER1.441.724,22 % 2,75719154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.289.592,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878822BIST