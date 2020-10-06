***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,06 % 0,00604263Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,82 % 0,00028088Bağımsız Denetim Ücreti4.807,53 % 0,01218514Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.118,19 % 0,09914876Fon Yönetim Ücreti118.480,55 % 0,30030019Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024.313,62 % 2,59621999Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.716,55 % 0,02209292TOPLAM GİDERLER1.197.931,32 % 3,03627051DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.454.037,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878823BIST