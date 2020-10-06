***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,05 % 0,0147891Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri108,07 % 0,0006704Bağımsız Denetim Ücreti4.793,13 % 0,02973347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.019,13 % 0,17381253Fon Yönetim Ücreti60.291,6 % 0,37401003Hisse Senedi Komisyonu3.978,17 % 0,02467799Tahvil Bono Komisyonu21,52 % 0,0001335Gecelik Ters Repo Komisyonu873,92 % 0,00542123Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu465,92 % 0,00289027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.065,36 % 0,08104903Vergiler ve Diğer Harcamalar1.062,32 % 0,00658995Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.375,23 % 0,03334444TOPLAM GİDERLER120.438,42 % 0,74712193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.120.316,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878824BIST