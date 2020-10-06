***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,98 % 0,00567203Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,95 % 0,00026398Bağımsız Denetim Ücreti4.810,44 % 0,01144513Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.181,17 % 0,10273782Fon Yönetim Ücreti126.217,51 % 0,30030016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.283,51 % 0,00543299Vergiler ve Diğer Harcamalar1.177.641,99 % 2,80187814Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.260,78 % 0,0220335TOPLAM GİDERLER1.365.890,33 % 3,24976376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.030.449,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878825BIST