***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,98 % 0,00172463Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri128,64 % 0,00009306Bağımsız Denetim Ücreti4.799,64 % 0,00347218Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri114.459,13 % 0,08280258Fon Yönetim Ücreti237.744,23 % 0,17199008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6,81 % 0,00000493Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu110.947,01 % 0,08026182Vergiler ve Diğer Harcamalar1.816.579,16 % 1,3141585Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.989,59 % 0,01518439TOPLAM GİDERLER2.308.038,19 % 1,66969217DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ138.231.359,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878826BIST