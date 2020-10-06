***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,58 % 0,00399914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri117,4 % 0,00019689Bağımsız Denetim Ücreti6.249,43 % 0,01048082Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.080,46 % 0,08063499Fon Yönetim Ücreti446.024,15 % 0,74802013Hisse Senedi Komisyonu21.229,86 % 0,03560427Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu75.648,32 % 0,12686862Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.146,38 % 0,00192258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.078,43 % 0,00180862Türev Araçlar Komisyonu13.107,65 % 0,02198263Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.266,45 % 0,01554062TOPLAM GİDERLER624.333,11 % 1,0470593DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.627.292,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878827BIST