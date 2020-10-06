***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,12 % 0,00100978Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131 % 0,00005548Bağımsız Denetim Ücreti4.944,1 % 0,00209405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri159.036,94 % 0,06735948Fon Yönetim Ücreti618.775,82 % 0,26208008Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu39.659,14 % 0,01679747Vergiler ve Diğer Harcamalar6.363.854,3 % 2,69538565Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler81.474,16 % 0,03450806TOPLAM GİDERLER7.270.259,58 % 3,07929007DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ236.101.809,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878829BIST