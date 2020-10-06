***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,0023457Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri213 % 0,00020964Bağımsız Denetim Ücreti6.283,89 % 0,00618477Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri72.714,5 % 0,07156755Fon Yönetim Ücreti760.008,3 % 0,74802042Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.736.841,21 % 2,69367205Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.798 % 0,01850149TOPLAM GİDERLER3.597.242,19 % 3,54050162DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.602.613,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878830BIST