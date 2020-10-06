***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00203304Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri164,17 % 0,00013997Bağımsız Denetim Ücreti5.062,16 % 0,00431593Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri99.604,07 % 0,08492118Fon Yönetim Ücreti1.754.706,43 % 1,49604062Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.172,72 % 0,00099985Gecelik Ters Repo Komisyonu16.243,43 % 0,01384894Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.459,35 % 0,00209681Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.200,36 % 0,00102341Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.125,53 % 0,01630619TOPLAM GİDERLER1.902.122,77 % 1,62172594DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ117.290.025,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878831BIST