***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00285169Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri237,83 % 0,00028442Bağımsız Denetim Ücreti5.012,32 % 0,00599425Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri70.367,78 % 0,08415305Fon Yönetim Ücreti782.998,85 % 0,93639079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.314,36 % 0,00396365Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.209,23 % 0,00264203Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar18.995,91 % 0,02271727Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.530,25 % 0,01976858TOPLAM GİDERLER902.051,08 % 1,07876572DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.618.811,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878833BIST