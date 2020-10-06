***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,0002729Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri209,65 % 0,00002399Bağımsız Denetim Ücreti5.386,74 % 0,0006165Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri527.534,1 % 0,06037477Fon Yönetim Ücreti6.535.946,7 % 0,74802042Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu115,86 % 0,00001326Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu321,22 % 0,00003676Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar23.086.360,05 % 2,64216793Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler138.165,28 % 0,01581262TOPLAM GİDERLER30.296.424,15 % 3,46733916DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ873.765.812,6 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878834BIST