***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00804776Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri107,93 % 0,00036426Bağımsız Denetim Ücreti6.616,93 % 0,02233188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.868,07 % 0,11430342Fon Yönetim Ücreti50.960,59 % 0,17199001Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.077,72 % 0,00363726Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu213,46 % 0,00072042Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.273,72 % 0,03804837Vergiler ve Diğer Harcamalar1.065,62 % 0,00359643Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.637,94 % 0,01565287TOPLAM GİDERLER112.206,53 % 0,37869269DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.629.970,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878835BIST