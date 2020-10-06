***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.190,28 % 0,00527866Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00188994Bağımsız Denetim Ücreti4.780,8 % 0,0212019Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.919,05 % 0,11051104Fon Yönetim Ücreti184.675,77 % 0,81900039Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.309,52 % 0,00580746Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.081,8 % 0,00923237Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.582,49 % 0,02475724TOPLAM GİDERLER224.965,87 % 0,99767898DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.548.923,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878836BIST