***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00756598Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00135217Bağımsız Denetim Ücreti8.919,98 % 0,02830234Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.113,95 % 0,04160945Fon Yönetim Ücreti58.937,9 % 0,18700496Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.937,46 % 0,01883906Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.742,83 % 0,00552985Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.081,8 % 0,00660538Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.033,06 % 0,01914239TOPLAM GİDERLER99.577,69 % 0,31595157DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.516.756,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878837BIST