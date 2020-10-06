***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,5 % 0,00008754Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00001565Bağımsız Denetim Ücreti6.732,14 % 0,00024715Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri952.114,7 % 0,03495376Fon Yönetim Ücreti24.630.527,27 % 0,90422888Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.022,78 % 0,00047809Gecelik Ters Repo Komisyonu2.191.403,89 % 0,08045019Vadeli Ters Repo Komisyonu53.052,71 % 0,00194766Borsa Para Piyasası Komisyonu19.524 % 0,00071676Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.081,8 % 0,00007643Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler411.281,09 % 0,01509883TOPLAM GİDERLER28.282.551,04 % 1,03830094DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.723.926.179,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878838BIST