***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.190,28 % 0,0100947Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri307,89 % 0,0026112Bağımsız Denetim Ücreti7.788,07 % 0,0660502Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.218,48 % 0,04425765Fon Yönetim Ücreti167.385,18 % 1,41958464Hisse Senedi Komisyonu2.380,35 % 0,02018762Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.813,94 % 0,01538393Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.080,65 % 0,00916493Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.578,57 % 0,01338777Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.258,08 % 0,22269335TOPLAM GİDERLER215.001,49 % 1,82341598DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.791.137,74 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878839BIST