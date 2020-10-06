***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.383,29 % 0,0037015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00066187Bağımsız Denetim Ücreti4.624,88 % 0,00718293Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.437,83 % 0,08765396Fon Yönetim Ücreti963.256,9 % 1,49604061Hisse Senedi Komisyonu307,91 % 0,00047822Tahvil Bono Komisyonu1.022,76 % 0,00158846Gecelik Ters Repo Komisyonu26.673,52 % 0,04142682Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.782,56 % 0,00432161Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.081,8 % 0,00323326Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.500,02 % 0,0271794TOPLAM GİDERLER1.077.497,63 % 1,67346864DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.387.082,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878840BIST