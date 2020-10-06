***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,03390985Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri109,79 % 0,00156128Bağımsız Denetim Ücreti6.856,45 % 0,09750316Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.025,72 % 0,05724835Fon Yönetim Ücreti105.202 % 1,49604066Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu551,43 % 0,00784169Gecelik Ters Repo Komisyonu697,5 % 0,0099189Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.256,19 % 0,01786384Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.065,9 % 0,01515779Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.524,89 % 0,02168492TOPLAM GİDERLER123.674,42 % 1,75873045DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.032.028,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878841BIST