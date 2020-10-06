***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00265251Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00047405Bağımsız Denetim Ücreti8.167,74 % 0,00908557Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.458,33 % 0,0928368Fon Yönetim Ücreti1.344.910,52 % 1,49604222Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu247,78 % 0,00027562Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.413,51 % 0,00157235Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.081,8 % 0,00231574Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler44.078,27 % 0,04903148TOPLAM GİDERLER1.487.168,66 % 1,65428634DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.897.898,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878842BIST