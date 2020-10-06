***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri 2020/3.DönemGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.384,55 % 0,00038143Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,12 % 0,00005073Bağımsız Denetim Ücreti6.154,82 % 0,00098453Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri380.203,78 % 0,06081744Fon Yönetim Ücreti9.415.922,73 % 1,50617196Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu25.372,61 % 0,00405861Gecelik Ters Repo Komisyonu91.634,36 % 0,01465784Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.204,13 % 0,00131233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.804,67 % 0,00028868Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.593,46 % 0,01257182TOPLAM GİDERLER10.010.592,23 % 1,60129535DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ625.155.891,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878843BIST