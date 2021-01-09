***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaDBH Fon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00358563Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri237,83 % 0,00026752Bağımsız Denetim Ücreti7.413,18 % 0,00833857Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.126 % 0,11374965Fon Yönetim Ücreti1.122.161,15 % 1,26224151Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu95,76 % 0,00010771Gecelik Ters Repo Komisyonu6.531,09 % 0,00734637Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.844,61 % 0,00319971Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar19.327,38 % 0,02174003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.786,47 % 0,02563093TOPLAM GİDERLER1.285.711,18 % 1,44620764DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.902.253,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898920BIST