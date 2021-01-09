***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00060047Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri317,12 % 0,00005974Bağımsız Denetim Ücreti8.866,1 % 0,00167012Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri435.592,39 % 0,08205315Fon Yönetim Ücreti10.769.001,29 % 2,02857193Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26.490,92 % 0,00499013Gecelik Ters Repo Komisyonu101.016,99 % 0,01902871Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu11.603,75 % 0,00218581Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.226,63 % 0,00041943Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler91.276,54 % 0,01719389TOPLAM GİDERLER11.449.579,44 % 2,15677339DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ530.866.130,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898921BIST