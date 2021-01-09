***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,4 % 0,01433261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri200,06 % 0,0018018Bağımsız Denetim Ücreti11.168,56 % 0,10058729Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.676,72 % 0,07814506Fon Yönetim Ücreti326.883,11 % 2,9440041Hisse Senedi Komisyonu14.754,11 % 0,13287979Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.492,59 % 0,0134427Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu436,77 % 0,00393368Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.890,16 % 0,01702333Türev Araçlar Komisyonu2.242,87 % 0,02019994Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.634,1 % 0,05974863TOPLAM GİDERLER375.970,45 % 3,38609892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.103.351,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898922BIST