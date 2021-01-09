***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.591,4 % 0,00828399Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00221837Bağımsız Denetim Ücreti6.939,12 % 0,03612142Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.873,99 % 0,16071379Fon Yönetim Ücreti212.084,49 % 1,10400058Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.559,7 % 0,00811898Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.618 % 0,01362793Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.925,55 % 0,03605078TOPLAM GİDERLER263.018,41 % 1,36913584DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ19.210.541,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898923BIST