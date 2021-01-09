***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00298108Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri426,16 % 0,00039854Bağımsız Denetim Ücreti11.312,54 % 0,01057926Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri129.547,07 % 0,12114981Fon Yönetim Ücreti2.156.422,64 % 2,01664308Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.570,93 % 0,0014691Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.976,96 % 0,00184881Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.618 % 0,0024483Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.872,22 % 0,05505612TOPLAM GİDERLER2.365.934,23 % 2,2125741DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ106.931.299,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898924BIST