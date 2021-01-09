***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.841,15 % 0,01139709Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.258,11 % 0,01856846Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.591,27 % 0,0314254Fon Yönetim Ücreti81.264,39 % 0,2411199Hisse Senedi Komisyonu9.317,34 % 0,02764552Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.188,02 % 0,00352498Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu478,72 % 0,00142041Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar271,18 % 0,00080462Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.318,97 % 0,00688063TOPLAM GİDERLER115.529,15 % 0,342787DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ33.702.896,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898925BIST