***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,9 % 0,0016799Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri224,64 % 0,00011841Bağımsız Denetim Ücreti8.555,74 % 0,00450996Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri172.588,53 % 0,09097609Fon Yönetim Ücreti1.912.861,09 % 1,00832087Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu832,37 % 0,00043876Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu181,89 % 0,00009588Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.945.215,18 % 3,13388387Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.900,49 % 0,02314114TOPLAM GİDERLER8.087.546,83 % 4,26316488DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.707.577,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898926BIST