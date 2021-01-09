***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,00715628Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri205,72 % 0,00046202Bağımsız Denetim Ücreti8.420,74 % 0,0189117Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.528,95 % 0,13818465Fon Yönetim Ücreti134.691,4 % 0,30249636Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu15.038,77 % 0,03377479Vergiler ve Diğer Harcamalar1.844.571,26 % 4,14262602Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.358,58 % 0,03000134TOPLAM GİDERLER2.081.001,87 % 4,67361315DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.526.617,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898927BIST