***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.841,8 % 0,00301564Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.049,5 % 0,00710344Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.272,05 % 0,06222493Fon Yönetim Ücreti806.340,6 % 0,6329405Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.424,97 % 0,00111854Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu46,14 % 0,00003622Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.756.253,23 % 2,948487Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.614,57 % 0,01304168TOPLAM GİDERLER4.672.842,86 % 3,66796794DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ127.395.956,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898928BIST