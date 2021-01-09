***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00302238Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri164,17 % 0,00015566Bağımsız Denetim Ücreti7.377,64 % 0,00699499Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri123.190,42 % 0,11680106Fon Yönetim Ücreti2.126.957,59 % 2,01664133Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.428,9 % 0,00135479Gecelik Ters Repo Komisyonu17.715,38 % 0,01679656Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.072,33 % 0,00291298Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.510,33 % 0,001432Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.505,6 % 0,02228646TOPLAM GİDERLER2.308.110,07 % 2,18839819DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ105.470.296,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898929BIST