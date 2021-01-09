***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,00314932Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri213 % 0,00021052Bağımsız Denetim Ücreti8.477,92 % 0,00837912Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri99.726,42 % 0,09856428Fon Yönetim Ücreti1.020.209,66 % 1,0083209Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.058,52 % 0,00104618Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu308,4 % 0,00030481Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.316.472,64 % 4,26617168Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.542,68 % 0,02425668TOPLAM GİDERLER5.474.195,69 % 5,41040349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ101.179.065,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898930BIST