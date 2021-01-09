***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00618662Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri107,93 % 0,00020947Bağımsız Denetim Ücreti9.874,14 % 0,01916347Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.233,97 % 0,1266044Fon Yönetim Ücreti119.457,64 % 0,23184029Hisse Senedi Komisyonu1.886,5 % 0,00366127Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.016,95 % 0,02138141Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.885,59 % 0,0036595Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.273,72 % 0,02187974Vergiler ve Diğer Harcamalar1.344,92 % 0,00261019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.835,4 % 0,02296984TOPLAM GİDERLER237.104,47 % 0,46016621DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.525.832,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898932BIST