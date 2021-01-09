***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.465,4 % 0,01789168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,65 % 0,00056633Bağımsız Denetim Ücreti9.964,3 % 0,02757418Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.321,95 % 0,1364885Fon Yönetim Ücreti175.749,28 % 0,48635052Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.227.748,94 % 3,39754644Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.676,2 % 0,02677692TOPLAM GİDERLER1.479.130,72 % 4,09319459DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.136.340,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898933BIST