***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.186,45 % 0,00212975Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri235,11 % 0,00015714Bağımsız Denetim Ücreti8.570,33 % 0,00572822Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri132.845,78 % 0,08879113Fon Yönetim Ücreti754.304,54 % 0,50416016Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.257,58 % 0,00551918Gecelik Ters Repo Komisyonu35.416,49 % 0,02367158Vadeli Ters Repo Komisyonu1.091,49 % 0,00072953Borsa Para Piyasası Komisyonu1.118,78 % 0,00074777Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.397,81 % 0,00093426Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.691,24 % 0,02051333TOPLAM GİDERLER977.115,6 % 0,65308205DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ149.616.054,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898934BIST