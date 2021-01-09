***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,01022912Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,57 % 0,00036123Bağımsız Denetim Ücreti6.955,8 % 0,02232064Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri49.260,43 % 0,15807301Fon Yönetim Ücreti78.555,99 % 0,25208026Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu71,4 % 0,00022912Gecelik Ters Repo Komisyonu992,38 % 0,00318447Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu662,06 % 0,0021245Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar520.302,96 % 1,66961304Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.310,34 % 0,02666726TOPLAM GİDERLER668.411,64 % 2,14488265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.163.086,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898935BIST