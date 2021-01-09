***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00227629Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,39 % 0,00008597Bağımsız Denetim Ücreti8.524,74 % 0,00608738Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri146.150,48 % 0,10436376Fon Yönetim Ücreti353.011,94 % 0,25208027Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu724,91 % 0,00051765Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu297,9 % 0,00021273Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu35.701,07 % 0,02549357Vergiler ve Diğer Harcamalar5.150.201,08 % 3,67767751Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.606,91 % 0,02328408TOPLAM GİDERLER5.730.527,13 % 4,09207921DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ140.039.496,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898936BIST