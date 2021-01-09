***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,21 % 0,01747874Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri108,07 % 0,00059266Bağımsız Denetim Ücreti6.960,16 % 0,03816969Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri40.414,25 % 0,22163276Fon Yönetim Ücreti91.932,56 % 0,50416047Hisse Senedi Komisyonu6.738,11 % 0,03695196Tahvil Bono Komisyonu21,52 % 0,00011802Gecelik Ters Repo Komisyonu1.505,26 % 0,00825488Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu665,17 % 0,00364781Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu13.065,36 % 0,07165076Vergiler ve Diğer Harcamalar1.332,88 % 0,00730955Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.711,04 % 0,04228754TOPLAM GİDERLER173.641,59 % 0,95225485DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ18.234.781,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898937BIST