***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00711057Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri110,95 % 0,00024753Bağımsız Denetim Ücreti6.987,9 % 0,01559014Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.802,89 % 0,14011448Fon Yönetim Ücreti181.441,9 % 0,40480045Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.305,05 % 0,00960465Vergiler ve Diğer Harcamalar1.666.142,69 % 3,71719711Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.780,46 % 0,02851346TOPLAM GİDERLER1.937.758,98 % 4,3231784DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ44.822.554,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898938BIST