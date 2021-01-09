***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,14 % 0,00584256Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri112,15 % 0,00020559Bağımsız Denetim Ücreti7.556,13 % 0,01385166Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri65.503,75 % 0,12007941Fon Yönetim Ücreti165.012,88 % 0,3024964Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.461.661,36 % 2,67947146Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.616,33 % 0,02679419TOPLAM GİDERLER1.717.649,74 % 3,14874127DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.550.361,3 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898939BIST