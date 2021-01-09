***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,28 % 0,00130003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri131 % 0,00005343Bağımsız Denetim Ücreti7.203,89 % 0,00293833Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri222.037,81 % 0,0905649Fon Yönetim Ücreti866.136,7 % 0,35328029Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu43.460,68 % 0,01772676Vergiler ve Diğer Harcamalar8.102.727,48 % 3,30494472Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler97.514,1 % 0,0397741TOPLAM GİDERLER9.342.398,94 % 3,81058256DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.169.833,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898940BIST