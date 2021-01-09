***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,71 % 0,00264841Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri208,73 % 0,00017342Bağımsız Denetim Ücreti7.072,76 % 0,00587618Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.979,12 % 0,14205262Fon Yönetim Ücreti182.047,16 % 0,15124815Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu289.387,45 % 0,24042846Vergiler ve Diğer Harcamalar7.945,97 % 0,00660166Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.783,3 % 0,04385334TOPLAM GİDERLER713.612,2 % 0,59288224DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ120.363.227,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898941BIST