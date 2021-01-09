***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bilgileri BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.187,66 % 0,01997266Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,79 % 0,00071296Bağımsız Denetim Ücreti9.780,6 % 0,0612815Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.096,91 % 0,07579461Fon Yönetim Ücreti321.858,34 % 2,0166413Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu516,18 % 0,00323419Gecelik Ters Repo Komisyonu1.928,69 % 0,01208443Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.019,34 % 0,01265241Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.352,86 % 0,0084765Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.991,47 % 0,06260273TOPLAM GİDERLER362.845,84 % 2,2734533DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.960.118,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898942BIST